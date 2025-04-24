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Солтмурад Бакаев заявил, что Артём Дзюба остаётся сильнейшим нападающим в России

Солтмурад Бакаев заявил, что Артём Дзюба остаётся сильнейшим нападающим в России
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Полузащитник «Акрона» Солтмурад Бакаев заявил, что нападающий тольяттинской команды Артём Дзюба остаётся сильнейшим в России. Бакаев также отметил, что 36-летний форвард является настоящей легендой.

— Есть разные версии относительно рекорда Дзюбы и Лоськова. Какой версии придерживаешься ты?
— Я придерживаюсь той версии, что Артем топовый, легенда нашего футбола. Этим всё сказано.

— Он остаётся сильнейшим нападающим в России?
— 100%, — приводит слова Бакаева «Матч ТВ».

Артём Дзюба пополнил состав тольяттинской команды в летнее трансферное окно на правах свободного агента. В нынешнем сезоне Дзюба провёл за «Акрон» 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года.

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