Солтмурад Бакаев заявил, что Артём Дзюба остаётся сильнейшим нападающим в России

Полузащитник «Акрона» Солтмурад Бакаев заявил, что нападающий тольяттинской команды Артём Дзюба остаётся сильнейшим в России. Бакаев также отметил, что 36-летний форвард является настоящей легендой.

— Есть разные версии относительно рекорда Дзюбы и Лоськова. Какой версии придерживаешься ты?

— Я придерживаюсь той версии, что Артем топовый, легенда нашего футбола. Этим всё сказано.

— Он остаётся сильнейшим нападающим в России?

— 100%, — приводит слова Бакаева «Матч ТВ».

Артём Дзюба пополнил состав тольяттинской команды в летнее трансферное окно на правах свободного агента. В нынешнем сезоне Дзюба провёл за «Акрон» 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года.