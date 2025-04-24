Болельщики «Спартака» установили рекорд по покупкам билетов за день для «Лукойл Арены»

В среду, 23 апреля, болельщики московского «Спартака» установили рекорд по покупкам билетов за день на конкретный матч на «Лукойл Арене». На игру второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России было продано 13 262 билета. Об этом сообщил телеграм-канал «Спартака».

Матч «Спартак» — «Динамо» состоится во вторник, 29 апреля.

«13 262 билета вы купили вчера на кубковое дерби с «Динамо» — рекордная активность в рамках одного дня для отдельного матча! Спасибо за поддержку, красно-белые!» — написано в сообщении.

Рекордные дни продаж билетов на домашние матчи «Спартака»:

23 апреля 2025. «Спартак» — «Динамо» Москва. 13 262

25 августа 2017. «Спартак» — «Ливерпуль» (1:1). 11 222

29 августа 2017. «Спартак» — «Севилья» (5:1). 10 756