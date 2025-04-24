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Российский тренер «Фиорентины»: Давид де Хеа хочет приехать в Россию

Российский тренер «Фиорентины»: Давид де Хеа хочет приехать в Россию
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Российский помощник главного тренера итальянской «Фиорентины» Александр Низелик рассказал, что голкипер «фиалок» Давид де Хеа любит Россию и хочет приехать в страну.

— Саш, скажи, а де Хеа — самая большая звезда «Фиорентины»?
— Это такое субъективное очень мнение (улыбается). Ну, самый статусный игрок.

— Какой он вообще в общении, в жизни?
— Потрясающий, это человек, который олицетворяет спокойствие, уверенность, передаёт это всё команде. Очень позитивный, лидер, немногословный и при этом большой фанат России. Обожает Россию, потому что он влюбился в страну ещё во время чемпионата мира. Это же был единственный большой турнир, где он был основным вратарём. Он меня всё время спрашивает про Россию. Говорит: «Я хочу приехать, мне так нравится», — рассказал Низелик в интервью на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

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