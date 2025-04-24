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«Спартак» чаще всех клубов РПЛ в этом сезоне бьёт пенальти

«Спартак» чаще всех клубов РПЛ в этом сезоне бьёт пенальти
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Московский «Спартак» является лидером Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 по пробитым пенальти. Так, красно-белые получили право исполнить девять 11-метровых ударов. При этом в ворота «Спартака» поставили всего один пенальти (самый низкий показатель РПЛ), сообщает телеграм-канал «РУСТАТ».

Также стоит отметить, что чаще всего пенальти назначаются в ворота «Рубина» — девять ударов. А лучший клуб по отражённым пенальти — «Краснодар». В ворота «быков» назначили три 11-метровых, и только один из них завершился голом.

Худший по реализации пенальти — «Ахмат». Грозненцы реализовали всего один из пяти своих ударов с «точки».

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