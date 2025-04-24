Баббель заявил, что «Ливерпулю» стоит обратить внимание на нападающего «Боруссии» Дортмунд

Бывший футболист «Ливерпуля», «Баварии» и «Гамбурга» Макрус Баббель считает, что мерсисайдскому клубу нужно постараться заполучить нападающего дортмундской «Боруссии» Серу Гирасси.

«Гирасси — отличный игрок, он много забивает. Безусловно, такой нападающий может помочь «Ливерпулю» в следующем сезоне», — приводит слова Баббеля известное британское Liverpool Echo.

Серу Гирасси выступает за «Боруссию» с июля 2024 года. В нынешнем сезоне нападающий провёл 40 матчей во всех турнирах, забил 28 голов и сделал девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость гвинейского футболиста в € 40 млн. Действующий контракт Серу с «Боруссией» рассчитан до лета 2028 года.