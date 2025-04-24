«Сильная команда». Защитник «Зенита» Нино оценил «Динамо» перед очным матчем

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Нино высказался о московском «Динамо» в преддверии матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится в субботу, 26 апреля, в Москве. Бразилец оценил предстоящего соперника сине-бело-голубых.

«Динамо» отлично играет не только дома, но и на выезде. Это слаженная и сильная команда, которая хорошо обороняется, хорошо атакует, поэтому мы должны постоянно держать в голове, что для нас важно сохранить концентрацию», — приводит слова Нино официальный сайт «Зенита».

«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 46 очков за 25 матчей. «Зенит» располагается на второй строчке, заработав 53 очка. На первом месте находится «Краснодар» (55).