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«Все очки на вес золота». Нино высказался о результатах «Зенита»

«Все очки на вес золота». Нино высказался о результатах «Зенита»
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Защитник «Зенита» Нино высказался о результатах своей команды в Российской Премьер-Лиге. Он отметил, что все очки в чемпионате — на вес золота.

— Нино, после крупной победы над «Краснодаром» была более скромная — над «Химками».
— Я думаю, что это абсолютно нормально. Понятно, что не каждый матч выигрывается с крупным счётом. Самое важное для нас — надёжно играть в обороне, уверенно атаковать, побеждать, набирать очки. В конце концов на финише будет понятно, что все очки на вес золота. А разница забитых и пропущенных мячей не имеет такого большого значения. Поэтому для нас самое важное — играть уверенно, играть сильнее с каждым следующим матчем, проявлять себя всё ярче и лучше и всей командой добиваться побед, — приводит слова Нино официальный сайт «Зенита».

«Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России, заработав 53 очка за 25 туров. На первом месте находится «Краснодар» (55).

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