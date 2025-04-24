Кобелев: при таких затратах руководство «Динамо» вправе требовать более качественную игру

Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался о результатах и игре московского клуба в нынешнем сезоне.

«Отсутствие основного нападающего накладывает отпечаток на игру «Динамо». Тюкавин очень мощно выступал, забивал, отдавал и создавал неприятности у ворот противника. Сложно сказать, почему такая нестабильность в игре «Динамо». Хорошие действия сменяются плохими. В команде все понимают, что при таких затратах и таком составе руководство вправе требовать более качественную игру», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 46 очков за 25 матчей.