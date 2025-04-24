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Эдуард Мор: Месси и Роналду поедут на чемпионат мира — 2026

Эдуард Мор: Месси и Роналду поедут на чемпионат мира — 2026
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Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор ожидает, что 37-летний Лионель Месси и 40-летний Криштиану Роналду, выступающие за сборные Аргентины и Португалии, отправятся на чемпионат мира — 2026.

«Если не произойдет ничего неприятного, например, в виде травм, то Месси и Роналду выступят на чемпионате мира в 2026 году. Не знаю, какую они будут играть роль, но в сборной они окажутся. Тем более главные тренеры сборных хорошо относятся к ним, а особенно тренер Аргентины, они с Месси друзья. Здесь вопрос в том, будут ли Месси и Роналду здоровы», — заявил Мор в эфире «Матч ТВ».

Чемпионат мира 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике. Привычный формат турнира будет изменён: национальные команды будут разделены на 12 групп по четыре сборные, где каждая сыграет по три матча на групповом этапе. Две лучшие команды из каждой группы и восемь лучших третьих мест выйдут в стадию плей-офф. Основная часть матчей состоится в США, где пройдут 60 из 80 игр, включая все стадии с 1/4 финала и далее. В Канаде и Мексике будут проведены по 10 матчей.

Отметим, что Роналду в составе сборной Португалии выигрывал чемпионат Европы, а Месси со сборной Аргентины является действующим чемпионом мира.

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