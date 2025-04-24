Андрей Кобелев: в чемпионской гонке не надо сбрасывать со счетов «Спартак» и ЦСКА

Российский тренер Андрей Кобелев высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

«Почему у «Краснодара» нет права на ошибку? Думаете, «Зенит» выиграет все оставшиеся матчи? Мы после каждого говорим о лидерах, а футбол нас щёлкает по носу, расставляя всё по своим местам. Перед игрой в Петербурге «Краснодар» если не считался фаворитом, то точно имел равные шансы. В первом тайме команда сыграла достаточно уверенно, но подвёл вратарь с первым и вторым пропущенным мячом. Во втором тайме «Краснодар» посыпался.

С другой стороны, мы видим календарь. Если в предстоящем туре «Зенит» ошибается в матче с «Динамо», а «Краснодар» выигрывает у Махачкалы, снова возникнет отрыв в пять очков. В чемпионской гонке не надо сбрасывать со счетов «Спартак» и ЦСКА. В концовке зачастую случаются непредвиденные результаты как вверху, так и внизу таблицы. Каждый борется за своё, поэтому результат может быть любым», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Турнирную таблицу чемпионата России после 25-го тура возглавляет «Краснодар». Команда набрала 55 очков. На втором месте находится «Зенит» (53). Ниже располагаются московские «Спартак» (50), ЦСКА (48) и «Динамо» (46).