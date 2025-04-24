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Юрий Сёмин рассказал, при каком условии «Динамо» обыграет «Зенит» в матче 26-го тура РПЛ

Юрий Сёмин рассказал, при каком условии «Динамо» обыграет «Зенит» в матче 26-го тура РПЛ
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался в преддверии матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Динамо» и «Зенитом». Игра состоится в субботу, 26 апреля, и начнётся в 14:00 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Обе команды хорошо играют в атаке, в первую очередь «Динамо». Если бело-голубые уделят правильное внимание контратакам «Зенита» и хорошей игре в обороне, то смогут победить, будут иметь хорошие шансы на это», — приводит слова Сёмина ТАСС.

Санкт-петербургский «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, на его счету 53 очка. Лидерство в чемпионате удерживает «Краснодар», который набрал 55 очков после 25 сыгранных матчей. На третьем месте находится московский «Спартак» (50 очков). «Динамо» — пятое. Действующий чемпион России — «Зенит». Сине-бело-голубые выигрывали РПЛ шесть раз за последние шесть лет.

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