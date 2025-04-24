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«Ман Сити» готов заплатить € 200 млн «Реалу» за Беллингема и Камавинга — Defensa Central

«Ман Сити» готов заплатить € 200 млн «Реалу» за Беллингема и Камавинга — Defensa Central
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола хочет, чтобы грядущим летом клуб предпринял попытку приобрести полузащитников мадридского «Реала» Джуда Беллингема и Эдуарду Камавинга. Об этом сообщает Defensa Central.

По информации источника, «горожане» готовы предложить «Королевскому клубу» € 200 млн за подписание названных футболистов. «Манчестер Сити» оценивает Беллингема в € 150 млн, а Камавинга — в € 50 млн.

Подчёркивается: маловероятно, что «Реал» согласится продать этих игроков грядущим летом. Ранее Гвардиола уже изъявлял желание, чтобы «горожане» подписали Беллингема и Камавинга, но они захотели остаться в испанском гранде.

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