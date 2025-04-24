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Агент Захаряна рассказал, повлияет ли уход тренера на положение игрока в «Реале Сосьедад»

Агент Захаряна рассказал, повлияет ли уход тренера на положение игрока в «Реале Сосьедад»
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Геннадий Голубин, агент полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, отреагировал на новость об уходе с поста главного тренера команды Иманола Альгуасиля в конце сезона. Ранее о таком решении объявил сам испанский специалист.

— Может ли уход главного тренера из команды сказаться на перспективах Арсена в клубе?
— Это никаким образом не зависит от главного тренера. Человек подписывал контракт с клубом, а не с тренером. Это всегда инициирует не главный тренер, а клуб. Наверное, что‑то изменится, но это никак не влияет на положение Захаряна в команде. У него же контракт ещё на несколько сезонов, — приводит слова Голубина «Матч ТВ».

Иманол Альгуасиль возглавляет «Реал Сосьедад» с декабря 2018 года. В текущем сезоне команда под его руководством располагается на девятом месте с 42 очками в 33 играх. Контракт Арсена Захаряна с баскским клубом рассчитан до лета 2029 года.

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