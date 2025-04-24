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«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к полузащитнику «Манчестер Сити» — The Telegraph

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к полузащитнику «Манчестер Сити» — The Telegraph
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«Манчестер Юнайтед» наряду с «Ньюкаслом» и «Миланом» следят за 22-летним полузащитником «Манчестер Сити» Джеймсом Макэйти. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, более конкретный интерес к английскому футболисту проявляют «Байер» и «Ноттингем Форест». В свою очередь, «горожане» рассматривают полузащитника «фармацевтов» Флориана Вирца и хавбека «лесников» Моргана Гиббс-Уайта в качестве потенциальной замены для Кевина Де Брёйне, который покинет клуб грядущим летом.

Подчёркивается, что минувшей зимой «Байер» предлагал «Манчестер Сити» отдать Макэйти в аренду с возможностью дальнейшего выкупа за £ 20 млн летом, однако «горожане» отказались.

В нынешнем сезоне Макэйти принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

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