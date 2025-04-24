Эндрик — о возможном уходе из «Реала»: очень боюсь не попасть на чемпионат мира

Нападающий Эндрик может в летнее трансферное окно покинуть «Реал» и отправиться в аренду в другой клуб.

«Правда в том, что я очень боюсь не попасть на чемпионат мира. У меня есть этот страх. Потому что это моя мечта. Трудно сказать, ведь я хочу попасть на чемпионат мира и помочь Бразилии выиграть шестой титул. Всякий раз, когда играю, я могу показать свой уровень, чтобы быть в национальной сборной. Надеюсь, что в следующем году сумею попасть в национальную команду, и, если бог даст, мы выиграем чемпионат мира.

Конечно, трудно быть в самом большом клубе мира, с лучшими игроками — и не иметь возможности играть всегда», — цитирует Эндрика Relevo.

Эндрик провёл за мадридский клуб 28 матчей во всех турнирах, в основном выходя на замену, и забил в этих играх шесть мячей. Небольшое игровое время Эндрика в «Реале» привело к спекуляциям о возможном уходе в аренду предстоящим летом, и, хотя мадридский клуб не рассматривает такой вариант на данный момент, сам футболист может сделать это, чтобы повысить свои шансы на попадание в состав сборной Бразилии на чемпионат мира 2026 года.