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Ковач из «Боруссии» Д может сменить Постекоглу на посту тренера «Тоттенхэма» — Bild

Ковач из «Боруссии» Д может сменить Постекоглу на посту тренера «Тоттенхэма» — Bild
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Несколько клубов из английской Премьер-лиги проявляют интерес к главному тренеру дортмундской «Боруссии» Нико Ковачу. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, одним из этих клубов является лондонский «Тоттенхэм». «Шпоры» уже направили запрос относительно Ковача. Существует высокая вероятность, что грядущим летом английский клуб уволит действующего тренера команды Ангелоса Постекоглу. В «Тоттенхэме» считают, что агрессивная философия игры Ковача подойдёт для клуба из АПЛ.

После 33 туров чемпионата Англии «шпоры» набрали 37 очков и занимают 16-е место. После 30 туров чемпионата Германии «шмели» заработали 45 очков и располагаются на седьмой строчке.

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