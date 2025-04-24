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Варди забил 143 гола за «Лестер» в АПЛ, только у трёх игроков больше мячей за один клуб

Варди забил 143 гола за «Лестер» в АПЛ, только у трёх игроков больше мячей за один клуб
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На счету английского нападающего «Лестера» Джейми Варди 143 гола за клуб в английской Премьер-лиге. Как сообщает Opta Sport, 38-летний форвард является четвёртым в рейтинге игроков с наибольшим количеством забитых мячей в АПЛ в составе одной команды.

Больше голов за один клуб в чемпионате Англии записали на свой счёт только Гарри Кейн (213), Серхио Агуэро (184) и Тьерри Анри (175). Напомним, ранее Варди объявил об уходе из «Лестера» по окончании текущего сезона.

Лидеры по количеству голов в АПЛ в составе одного клуба:

1. Гарри Кейн («Тоттенхэм») — 213
2. Серхио Агуэро («Манчестер Сити») — 184
3. Тьерри Анри («Арсенал») — 175
4. Джейми Варди («Лестер») — 143
5. Сон Хын Мин («Тоттенхэм») — 127

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