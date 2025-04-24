Кобелев: если «Краснодар» хочет выиграть РПЛ, он не имеет права терять очки с Махачкалой

Российский тренер Андрей Кобелев высказался о предстоящем матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и махачкалинским «Динамо». Встреча пройдёт в пятницу, 25 апреля.

«С точки зрения психологии матч с махачкалинским «Динамо» покажет, смог ли «Краснодар» справиться с поражением от «Зенита». Махачкала — очень неуступчивая команда, с которой тяжело играть в комбинационный футбол. У «Краснодара» была недела, чтобы подготовиться. У трёх-четырёх команд вверху таблицы каждая встреча — финал. Если «Краснодар» хочет выиграть чемпионат, он не имеет права терять очки с Махачкалой», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

За пять туров до конца сезона «Краснодар» занимает в турнирной таблице РПЛ первое место с 55 очками. Отрыв от «Зенита» составляет два очка. Махачкалинское «Динамо» располагается на 10-й строчке с 27 очками.