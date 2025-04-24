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Винисиус отклонил предложение «Реала» по контракту и хочет получать как Роналду — источник

Винисиус отклонил предложение «Реала» по контракту и хочет получать как Роналду — источник
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Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор отклонил предложение клуба о новом контракте с зарплатой € 15-20 млн. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, бразильский футболист хочет зарабатывать на уровне экс-нападающего «сливочных» Криштиану Роналду, чей оклад в испанском гранде составлял € 30 млн в год. Таким образом, португальский игрок являлся самым высокооплачиваемым футболистом в истории клуба.

«Королевский клуб» хочет продлить контракт с Винисиусом до 2030 года. Окружение 24-летнего вингера не обеспокоено тем, что «Реал» не спешит пролонгировать трудовое соглашение, рассчитанное до 2027 года, поскольку понимает, что с каждым трансферным окном переговорная позиция футболиста будет только усиливаться, а позиция клуба — ослабевать.

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