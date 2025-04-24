УЕФА может изменить регламент Лиги чемпионов, рассматривается отмена экстра-таймов — Bild

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опрашивает клубы на предмет потенциального изменения регламента проведения Лиги чемпионов. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, рассматривается вариант с отменой экстра-таймов на стадии плей-офф соревнования. Предлагается проводить серию пенальти сразу после завершения основного времени матча при условии ничьей по сумме двух игр. Эта мера должна позволить снизить нагрузку на футболистов.

Также клубы, представляющие одну страну, могут быть разведены до стадии 1/4 финала Лиги чемпионов. Подчёркивается, что матчи с участием команд из одной страны на ранних стадиях не вызывают интереса у болельщиков и вещателей.

Кроме того, возможно введение правила, по которому клубы из первой восьмёрки общего этапа турнира, напрямую выходящие в 1/8 финала, будут проводить дома ответные матчи всех стадий плей-офф с командами, занявшими более низкие места.

Решение о внесении изменений в действующий регламент может быть принято 30 мая на ассамблее УЕФА, которая пройдёт в Мюнхене.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: