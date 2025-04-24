«Черноморец» отреагировал на информацию о возможных проблемах с лицензией при выходе в РПЛ

Новороссийский «Черноморец» в своём телеграм-канале прокомментировал информацию, что у клуба могут возникнуть проблемы с лицензированием при вероятном выходе в РПЛ из-за несоответствия необходимым стандартам домашнего стадиона команды в Новороссийске.

«Дорогие болельщики!

24 апреля в спортивных изданиях и телеграм-каналах была опубликована информация, что ФК «Черноморец» в случае выхода в РПЛ ожидают проблемы с прохождением процедуры лицензирования из-за несоответствия необходимым стандартам стадиона «Центральный» в Новороссийске. Также говорилось об отсутствии договорённостей с другими стадионами в Краснодарском крае, подходящими под критерии РПЛ: «Фишт» в Сочи и арене в Краснодаре.

Информируем болельщиков, что ФК «Черноморец» находится в тесном и конструктивном диалоге с руководством Российского футбольного союза, Российской Премьер-Лиги и Краснодарского края по вопросу домашней арены в случае выхода в РПЛ.

В ближайшее время команду ждёт серия ключевых матчей в борьбе за путёвку в Премьер-лигу. Фокус внимания клуба, футболистов, тренерского штаба сейчас — исключительно на гостевом матче в Саратове с «Соколом». «Черноморец» продолжит уверенно двигаться к своей цели и не намерен отступать от главной задачи текущего сезона.

Болеем за «Черноморец»!» — сказано в заявлении.

После 29 туров Мелбет Первой лиги новороссийский клуб набрал 51 очко и занимает третье место.

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