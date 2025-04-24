Луис Энрике признаёт, что «ПСЖ» переживает «странный период» перед матчем Лиги чемпионов

Главный тренер Луис Энрике говорит, что «Пари Сен-Жермен» потерял «мотивацию» в преддверии полуфинального матча Лиги чемпионов с «Арсеналом» на следующей неделе, 29 апреля.

«Мы переживаем довольно странный период в чемпионате, потому что мы уже чемпионы, и часть мотивации исчезла. У нас есть эта одержимость Лигой чемпионов. Мы в хорошей форме, и я уверен, что мы увидим отличную версию «ПСЖ» в ЛЧ.

Если кто-то гарантирует мне выход в финал Лиги чемпионов в обмен на поражение в Лиге 1, я соглашусь проиграть «Ницце». Если я буду уверен, что, уступив «Ницце», мы выйдем в финал, я без сомнений подпишу контракт. Но, поскольку никто не может этого гарантировать, а мы амбициозная команда, важно выйти на матч с «Арсеналом» на 100% готовыми», — приводит слова Энрике GOAL.

Напомним, «ПСЖ» досрочно стал чемпионом Франции 5 апреля после победы над «Анже» (1:0) в матче 28-го тура Лиги 1. В Лиге чемпионов парижане вышли в полуфинал, победив по сумме двух встреч «Астон Виллу» (3:1, 2:3). В 1/2 финала турнира «ПСЖ» встретится с «Арсеналом».