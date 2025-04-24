Куртуа высказался о финале Кубка Испании с «Барселоной»

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа в послематчевом интервью поделился мыслями о предстоящей встрече с «Барселоной» в финале Кубка Испании.

Кубок Испании . Финал Кубок Испании . Финал 26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК Барселона Барселона Не начался Реал Мадрид Мадрид Кто победит в основное время? П1 X П2

«Мы предельно сосредоточены и находимся в предвкушении финала. Это очень важно для команды, для наших болельщиков. Мы хотим дать нашим фанатам повод для радости, хотим показать, какая мы команда», — передаёт слова Куртуа AS.

Финал Кубка Испании состоится в субботу, 26 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье, в качестве главного арбитра встречи выступит Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа. Начало — в 23:00 мск. Действующим обладателем трофея является «Атлетик».