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Куртуа высказался о финале Кубка Испании с «Барселоной»

Куртуа высказался о финале Кубка Испании с «Барселоной»
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Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа в послематчевом интервью поделился мыслями о предстоящей встрече с «Барселоной» в финале Кубка Испании.

Кубок Испании . Финал
26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы предельно сосредоточены и находимся в предвкушении финала. Это очень важно для команды, для наших болельщиков. Мы хотим дать нашим фанатам повод для радости, хотим показать, какая мы команда», — передаёт слова Куртуа AS.

Финал Кубка Испании состоится в субботу, 26 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье, в качестве главного арбитра встречи выступит Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа. Начало — в 23:00 мск. Действующим обладателем трофея является «Атлетик».

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