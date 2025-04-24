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Стали известны причины срыва трансфера Эдена Азара в «Манчестер Юнайтед» из «Лилля»

Стали известны причины срыва трансфера Эдена Азара в «Манчестер Юнайтед» из «Лилля»
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Английский «Манчестер Юнайтед» отказался от идеи приобретения бельгийского полузащитника «Лилля» Эдена Азара в 2012 году из-за финансовых требований агента игрока Джона Бико. Как сообщает The Times, «красные дьяволы» согласовали сумму трансфера с клубом и детали контракта игрока со всеми бонусами, однако представитель футболиста запросил дополнительную выплату в обход официальной сделки.

По данным источника, «Манчестер Юнайтед» отказался от подобных условий и подписал японца Синдзи Кагаву из дортмундской «Боруссии». Эден Азар, в свою очередь, летом 2012 года перебрался в «Челси», в составе которого провёл 352 матча, забил 110 голов и записал на свой счёт 88 голевых передач.

Сообщается, что сейчас Бико предъявлены обвинения в финансовых преступлениях в Бельгии.

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