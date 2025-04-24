Стало известно, какую звезду намерен подписать «Реал» в случае ухода Винисиуса

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд станет главной трансферной целью мадридского «Реал» в случае ухода из клуба вингера Винисиуса Жуниора. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, «сливочные» были заинтересованы в подписании норвежского футболиста ещё до его перехода в стан «горожан» в 2022 году. Президент испанского гранда Флорентино Перес по-прежнему остаётся большим поклонником игры Холанда.

Ранее The Athletic сообщил, что Винисиус отклонил предложение «Реала» о продлении контракта до 2030 года с зарплатой в € 15-20 млн. Бразильский нападающий хочет зарабатывать около € 30 млн в год.

В нынешнем сезоне Холанд принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 30 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2034 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.

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