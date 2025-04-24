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Агент Хлусевича отреагировал на слухи о возможном переходе игрока из «Спартака» в «Динамо»

Агент Хлусевича отреагировал на слухи о возможном переходе игрока из «Спартака» в «Динамо»
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Агент Олег Мавренков, представляющий интересы защитника «Спартака» Даниила Хлусевича, прокомментировал информацию о потенциальном переходе 24-летнего футболиста в московское «Динамо».

— Правда ли, что Даниил Хлусевич может перейти в «Динамо»?
— Нет, это неправда, — приводит слова Мавренкова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Хлусевич принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

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