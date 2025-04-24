Погребняк: ЦСКА или «Спартак» окончательно выпадет из чемпионской гонки в следующем туре

Бывший форвард сборной России Павел Погребняк высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге перед матчами 26-го тура.

«Всегда легче догонять, чем убегать. Но «Зенит» был бы не против оказаться на месте «Краснодара». Мы все прекрасно знаем, как «Зенит» умеет настраиваться на важные матчи — недавно это увидели в игре в очной встрече с «быками». Для меня «Зенит» — фаворит в этой гонке. Их ждёт напряжённый матч с «Динамо», с которым не всегда всё складывается. Тем не менее разговоры о смене тренера в «Динамо» мешают команде.

«Зенит» набирает очки достаточно уверенно. Очевидно, что они с «Краснодаром» разыграют первое и второе место. Потому что «Спартак» с ЦСКА играют в следующем туре — кто-то потеряет очки и окончательно выпадет из гонки. Тем более что одни проиграли дома Махачкале, а другие не смогли обойти «Крылья». Это очень существенные потери очков. Вы знаете о моём предпочтении в чемпионской гонке», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В 26-м туре «Краснодар» сыграет на выезде с махачкалинским «Динамо» в пятницу, 25 апреля. Днём позже «Зенит» в Москве встретится со столичным «Динамо», а ЦСКА и «Спартак» сыграют друг с другом. В турнирной таблице РПЛ «Краснодар» занимает первое место с 55 очками, на втором месте располагается «Зенит» (53), на третьем и четвёртом — «Спартак» (50) и ЦСКА (48).