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Новиков — о ЦСКА: если будет осечка, то о первом месте можно будет забыть

Новиков — о ЦСКА: если будет осечка, то о первом месте можно будет забыть
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Бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков считает, что если армейцы проиграют «Спартаку», то потеряют шансы на чемпионство в РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Конечно, это особенный матч. Это понимают все. В таких играх, пусть это и прозвучит банально, нет фаворита. Может победить любая команда. Причём вообще не важно, кто на каком месте находится.

Но вот про шансы на золото порассуждать можно. Семь очков за пять туров отыграть в теории возможно, нельзя никогда заранее сдаваться. Футболисты ЦСКА должны запрограммировать себя на пять побед, а там уже посмотрим, сколько потеряет «Краснодар». Если армейцы обыграют «Спартак», то шансы на золото ещё сохранятся. Но если будет осечка, то о первом месте, наверное, можно будет забыть в этом сезоне», — цитирует Новикова «РБ Спорт».

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 48 очков за 25 матчей. «Спартак» располагается на третьей строчке, заработав 50 очков. На первом месте находится «Краснодар» (55).

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