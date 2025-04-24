Быстров рассказал, что «Спартак» отказывает ему в продаже билетов на матчи

Бывший футболист «Спартака» Владимир Быстров ответил на вопрос, планирует ли он посетить матч 26-го тура РПЛ между красно-белыми и ЦСКА, который состоится в субботу, 26 апреля. Экс-игрок рассказал, что «Спартак» не приглашает его на матчи.

«Меня «Спартак» не зовёт. Ещё ни разу билетов не было. Я пару раз пытался даже купить. Говорят: «Володь, извини, билеты закончились, лож больше нет, ничего нет вообще, никаких билетов. Можешь в фанатский сектор пойти…» Туда могут дать!» — сказал Быстров в видео на YouTube-канале «О, Футбол!».

Матч между «Спартаком» и ЦСКА пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск.

Как появился «Спартак»: