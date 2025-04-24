Быстров рассказал, что «Спартак» отказывает ему в продаже билетов на матчи
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Бывший футболист «Спартака» Владимир Быстров ответил на вопрос, планирует ли он посетить матч 26-го тура РПЛ между красно-белыми и ЦСКА, который состоится в субботу, 26 апреля. Экс-игрок рассказал, что «Спартак» не приглашает его на матчи.
Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Меня «Спартак» не зовёт. Ещё ни разу билетов не было. Я пару раз пытался даже купить. Говорят: «Володь, извини, билеты закончились, лож больше нет, ничего нет вообще, никаких билетов. Можешь в фанатский сектор пойти…» Туда могут дать!» — сказал Быстров в видео на YouTube-канале «О, Футбол!».
Матч между «Спартаком» и ЦСКА пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск.
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