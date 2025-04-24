Павел Погребняк назвал главного фаворита Лиги чемпионов

Бывший форвард «Штутгарта» Павел Погребняк высказался о полуфиналистах текущего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА и назвал главного фаворита турнира.

«Очевидно, что среди оставшихся клубов в Лиге чемпионов особняком стоит «Барселона». Также симпатизирую «ПСЖ». Мне бы хотелось, чтобы Париж выиграл что-то существенное, а не только чемпионат Франции. Из оставшейся четвёрки я болею за «ПСЖ», но фаворит — «Барселона», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В 1/2 финала Лиги чемпионов в формате двухматчевых противостояний «Арсенал» встретится с «ПСЖ», а «Барселона» сыграет с «Интером». Первые матчи пройдут во вторник и в среду, 29-30 апреля. Ответные — 6-7 мая. Финал турнира назначен на 31 мая.