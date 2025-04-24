«Бавария» определила двух футболистов, которых намерена продать летом — Bild

В «Баварии» считают провальными трансферы крайнего нападающего Брайана Сарагосы и защитника Саши Боэ. Об этом сообщает EuroFoot со ссылкой на Bild.

По информации источника, немецкий клуб настроен продать этих футболистов грядущим летом.

Сарагоса был арендован мюнхенским клубом зимой 2024 года, летом он перешёл в «Баварию» на постоянной основе. Однако тогда же был отдан в аренду в «Осасуну». За немецкий клуб Сарагоса принял участие в семи матчах, в которых не отметился результативными действиями.

Боэ перешёл в «Баварию» из «Галатасарая» зимой 2024 года. За это время он сыграл 16 матчей во всех турнирах, где сделал два результативных паса.

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