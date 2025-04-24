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Павел Погребняк: ситуация в «Химках» неудивительна — я сам бывал в подобных историях

Павел Погребняк: ситуация в «Химках» неудивительна — я сам бывал в подобных историях
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Бывший форвард сборной России Павел Погребняк высказался о кризисе подмосковных «Химок». Ранее футболисты бойкотировали тренировки команды из-за невыплаты долгов по зарплатам и угрожали не выйти на матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:1).

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Химки
Химки
1:0 Гонду – 22'    

«Для меня ситуация в «Химках» неудивительна, потому что я и сам неоднократно бывал в подобных историях. Да, где-то есть недоверие к руководству. Всё это сказывается на игре команды, а футболисты, совершенно понятно, хотят бойкотировать и ставят ультиматумы. Это абсолютно обычная и нормальная практика. Она была, есть и, надеюсь, не будет. После такого прецедента со следующего сезона однозначно будет усиление лицензирования, чтобы таких историй не повторялось», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Бойкот футболистов «Химок» прекратился после вмешательства руководства РПЛ. За пять туров до конца чемпионата команда занимает в турнирной таблице 12-е место с 23 очками.

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