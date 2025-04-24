Павел Погребняк: ситуация в «Химках» неудивительна — я сам бывал в подобных историях

Бывший форвард сборной России Павел Погребняк высказался о кризисе подмосковных «Химок». Ранее футболисты бойкотировали тренировки команды из-за невыплаты долгов по зарплатам и угрожали не выйти на матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:1).

«Для меня ситуация в «Химках» неудивительна, потому что я и сам неоднократно бывал в подобных историях. Да, где-то есть недоверие к руководству. Всё это сказывается на игре команды, а футболисты, совершенно понятно, хотят бойкотировать и ставят ультиматумы. Это абсолютно обычная и нормальная практика. Она была, есть и, надеюсь, не будет. После такого прецедента со следующего сезона однозначно будет усиление лицензирования, чтобы таких историй не повторялось», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Бойкот футболистов «Химок» прекратился после вмешательства руководства РПЛ. За пять туров до конца чемпионата команда занимает в турнирной таблице 12-е место с 23 очками.