Анри может возглавить «РБ Лейпциг» — источник

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» и «Барселоны» Тьерри Анри может возглавить команду Бундеслиги «РБ Лейпциг», сообщает Le Journal du Dimanche.

«РБ Лейпциг» очень заинтересован в приглашении 47-летнего специалиста. Клуб ищет тренера, который способен ставить атакующий и привлекательный футбол, доверяет молодым талантам и у которого в лучшем случае уже были связи с системой «Ред Булл». Анри играл за «Нью-Йорк Ред Буллз» с 2010 по 2014 год.

Отмечается, что у француза прекрасные отношения с руководителем «Ред Булл» Оливером Минцлаффом. Утверждается, что глава футбольного направления «Ред Булл» Юрген Клопп поддержит назначение Анри. Стороны планируют провести встречу в ближайшие дни. Тот факт, что Тьерри не говорит по-немецки, не является препятствием для боссов «Ред Булл».

Бывший главный тренер «Лейпцига» Марко Розе был уволен в конце марта. Командой временно руководит Жольт Лёв. Последним местом работы Анри была олимпийская сборная Франции, с которой он занял второе место на Олимпиаде-2024.