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Сделка по переходу Матеуса Куньи в «Манчестер Юнайтед» закрыта — Goal Brazil

Сделка по переходу Матеуса Куньи в «Манчестер Юнайтед» закрыта — Goal Brazil
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Английский «Манчестер Юнайтед» договорился о переходе бразильского форварда «Вулверхэмптона» Матеуса Куньи в летнее трансферное окно. Как сообщает Goal Brazil, сделка уже закрыта и с футболистом согласованы условия личного контракта.

По данным источника, «красные дьяволы» намерены выплатить за бразильца сумму отступных, которая превышает € 73 млн. Ожидается, что все детали перехода будут оформлены ещё до открытия трансферного окна в Англии.

Матеус Кунья перебрался в «Вулверхэмптон» из мадридского «Атлетико» за € 50 млн летом 2023 года. В текущем сезоне на счету 25-летнего нападающего 16 забитых мячей и четыре голевые передачи в 31 игре во всех турнирах.

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