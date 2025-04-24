Педри — лучший игрок Ла Лиги в апреле, он опередил в голосовании Мамардашвили и Альвареса

Полузащитник «Барселоны» Педри был выбран лучшим футболистом испанской Ла Лиги в апреле. Об этом информирует официальный сайт соревнования.

В голосовании хавбек сине-гранатовых опередил нападающего мадридского «Атлетико» Хулиана Альвареса, вратаря «Валенсии» Георгия Мамардашвили, полузащитника «Эспаньола» Хавьера Пуадо и хавбека «Мальорки» Серхи Дардера.

В апреле Педри принял участие в четырёх матчах испанской Примеры, в которых он не отметился результативными действиями. 22-летний футболист был признан игроком встречи после игры 33-го тура с «Мальоркой» (1:0).

Педри впервые в нынешнем сезоне был признан футболистом месяца в Ла Лиге.

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