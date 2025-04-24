Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Быстров: ненавидел матчи с ЦСКА, почти все — неудачные, пока не выиграли с голом Баженова

Быстров: ненавидел матчи с ЦСКА, почти все — неудачные, пока не выиграли с голом Баженова
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий «Спартака» Владимир Быстров вспомнил о своих впечатлениях от матчей с ЦСКА.

— Помнишь, сколько у тебя матчей с ЦСКА за «Спартак»?
— Когда перешёл [в «Спартак»], вообще не знал, что это главный матч. Для меня таковым был «Зенит» — «Спартак». Когда перешёл, вошёл в курс дела, ненавидел эти игры. У меня было много матчей с ЦСКА и практически все — неудачные, пока мы не победили 1:0 с голом Баженова. 10 или 15 матчей не могли выиграть, была серия без побед, — сказал Быстров в видео на YouTube-канале «О, Футбол!».

В субботу, 26 апреля, эти московские клубы встретятся в матче 26-го тура РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Экс-нападающий «Спартака» Никита Баженов забил победный мяч в ворота ЦСКА в матче 27-го тура чемпионата России в 2008 году. До этой встречи красно-белые не побеждали армейцев почти восемь лет.

Россия - Премьер-Лига - 2008 . 27-й тур
01 ноября 2008, суббота. 16:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 1
Спартак
Москва
0:1 Баженов – 56'    
Удаления: Жирков – 85' / нет
Материалы по теме
Быстров рассказал, что «Спартак» отказывает ему в продаже билетов на матчи
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android