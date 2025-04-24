Быстров: ненавидел матчи с ЦСКА, почти все — неудачные, пока не выиграли с голом Баженова

Бывший нападающий «Спартака» Владимир Быстров вспомнил о своих впечатлениях от матчей с ЦСКА.

— Помнишь, сколько у тебя матчей с ЦСКА за «Спартак»?

— Когда перешёл [в «Спартак»], вообще не знал, что это главный матч. Для меня таковым был «Зенит» — «Спартак». Когда перешёл, вошёл в курс дела, ненавидел эти игры. У меня было много матчей с ЦСКА и практически все — неудачные, пока мы не победили 1:0 с голом Баженова. 10 или 15 матчей не могли выиграть, была серия без побед, — сказал Быстров в видео на YouTube-канале «О, Футбол!».

В субботу, 26 апреля, эти московские клубы встретятся в матче 26-го тура РПЛ.

Экс-нападающий «Спартака» Никита Баженов забил победный мяч в ворота ЦСКА в матче 27-го тура чемпионата России в 2008 году. До этой встречи красно-белые не побеждали армейцев почти восемь лет.