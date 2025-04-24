«Тренер спасал свою ситуацию». Быстров — об исключении Титова после 1:5 от ЦСКА

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров вспомнил, как команда отреагировала на отстранение капитана команды Егора Титова, а также полузащитников Сантоса Моцарта и Максима Калиниченко после поражения 1:5 от ЦСКА. Главным тренером красно-белых тогда был Станислав Черчесов.

— После поражения 1:5 от ЦСКА в 2008 году Черчесов исключил из состава «Спартака» Титова, Калиниченко и Моцарта.

— Помню это утро, пришли на базу и объявили. Я тогда был молодым и не касался скандальных историй. Все были в шоке. Тренер спасал свою ситуацию. Надо было на кого-то списать, хотя вся команда была виновата в этой ситуации, отдельные игроки ни при чём. Нужно было не ставить их в состав, если тренер боялся.

Как мы отреагировали? Это наши партнёры, мне это удовольствия не доставило. Понимал, что что-то идёт не так, конфликтная ситуация ни к чему хорошему не приводит. Взять ответственность на себя в таком случае — тяжело. Ты себя уволишь, а так у тебя есть шанс понадеяться на кого-то другого и продолжить работу. Все выберут второй вариант, — поделился Быстров в видео на YouTube-канале «О, Футбол!».

Станислав Черчесов возглавлял московский «Спартак» с июля 2007 года по август 2008-го. В рамках 13-го тура чемпионата России-2008 ЦСКА разгромил красно-белых (5:1) с хет-триком Вагнера Лава. После матча Черчесов отстранил от работы с командой ряд игроков основы.