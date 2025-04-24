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«Такое позорище». Глушаков — о самом обидном поражении от ЦСКА за «Спартак»

«Такое позорище». Глушаков — о самом обидном поражении от ЦСКА за «Спартак»
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Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал о самом обидном поражении в матчах с ЦСКА.

«Я навсегда запомнил самое обидное поражение от ЦСКА. Первое дерби на стадионе «Открытие Арена» (ныне — «Лукойл Арена» — домашний стадион «Спартака». — Прим. «Чемпионата»), и нас хлопнули при полных домашних трибунах, в одну калитку загнали, и мы проиграли. Такое позорище было, этот матч остался в памяти», — сказал Глушаков в видео на YouTube-канале «О, Футбол!».

Речь идёт о матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и ЦСКА сезона-2014/2015, в котором красно-белые разгромно проиграли со счётом 0:4. В той игре в составе красно-синих голами отметились Роман Ерёменко, оформивший дубль, Зоран Тошич и Ахмед Муса.

Россия - Премьер-Лига . 28-й тур
17 мая 2015, воскресенье. 13:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
0 : 4
ЦСКА
Москва
0:1 Ерёменко – 11'     0:2 Ерёменко – 22'     0:3 Тошич – 30'     0:4 Муса – 63'    
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