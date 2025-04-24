«Такое позорище». Глушаков — о самом обидном поражении от ЦСКА за «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал о самом обидном поражении в матчах с ЦСКА.
«Я навсегда запомнил самое обидное поражение от ЦСКА. Первое дерби на стадионе «Открытие Арена» (ныне — «Лукойл Арена» — домашний стадион «Спартака». — Прим. «Чемпионата»), и нас хлопнули при полных домашних трибунах, в одну калитку загнали, и мы проиграли. Такое позорище было, этот матч остался в памяти», — сказал Глушаков в видео на YouTube-канале «О, Футбол!».
Речь идёт о матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и ЦСКА сезона-2014/2015, в котором красно-белые разгромно проиграли со счётом 0:4. В той игре в составе красно-синих голами отметились Роман Ерёменко, оформивший дубль, Зоран Тошич и Ахмед Муса.
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