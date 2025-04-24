Матч Серии А «Аталанта» — «Лечче» перенесли из‑за смерти физиотерапевта

Матч 34‑го тура чемпионата Италии по футболу между «Аталантой» и «Лечче» перенесли на воскресенье, 27 апреля, из‑за смерти физиотерапевта «желто‑красных» Грациано Фиориты. Об этом сообщает пресс‑служба «Лечче» в социальной сети X.

Встреча должна была пройти в пятницу в Бергамо, однако была отменена. Фиорита был найден мёртвым утром в четверг, 24 апреля, в гостиничном номере в Коккальо, где команда остановилась перед матчем с «Аталантой».

«Клуб глубоко потрясён случившимся. Физиотерапевт, проработавший в «Лечче» более 20 лет, находился вместе с командой в тренировочном лагере Коккальо. Команда немедленно возвращается в Лечче, так как завтрашний матч с «Аталантой» будет перенесён», — говорится в заявлении.

«Аталанта» с 64 очками занимает третье место в турнирной таблице Серии А. «Лечче» с 26 очками занимает 17‑е место в турнирной таблице.