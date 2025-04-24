Глушаков назвал двух игроков ЦСКА, против которых было сложнее всего в «Спартаке»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков поделился воспоминаниями о матчах с ЦСКА, а также рассказал, против кого в дерби было сложнее всего играть.

— Кто был твоим самым нелюбимым соперником в ЦСКА?

— Много таких. Вернблум был противным, подлым, всё время наступал или плевался, как-то провоцировал. С Дзагоевым тяжело было играть, он хорош на мяче, нужно было контролировать, техничный игрок, — сказал Глушаков в видео на YouTube-канале «О, Футбол!».

Денис Глушаков выступал за «Спартак» с июля 2013-го по июль 2019-го и провёл в клубе 173 матча (23 гола, 10 голевых передач). Шведский опорник Понтус Вернблум играл в ЦСКА с января 2012-го по август 2018-го, а полузащитник Алан Дзагоев защищал цвета армейцев с 2008 по 2022 год.