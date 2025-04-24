Кисляк — в топ-4 лучших оборонительных хавбеков мира в возрасте до 20 лет по версии CIES

19-летний полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк был включён в четвёрку лучших оборонительных хавбеков мира в возрасте до 20 лет по версии Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES Football Observatory).

Футболист красно-синих с рейтингом 77,7 занял четвёртое место в этом списке. Его опередили хавбек «Тоттенхэма» Лукас Бергвалль (77,8), Уоррен Заир-Эмери из «ПСЖ» (79,5) и Мильтон Дельгадо из «Бока Хуниорс» (79,6).

В нынешнем сезоне Кисляк принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

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