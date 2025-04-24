Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кисляк — в топ-4 лучших оборонительных хавбеков мира в возрасте до 20 лет по версии CIES

Кисляк — в топ-4 лучших оборонительных хавбеков мира в возрасте до 20 лет по версии CIES
Аудио-версия:
Комментарии

19-летний полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк был включён в четвёрку лучших оборонительных хавбеков мира в возрасте до 20 лет по версии Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES Football Observatory).

Футболист красно-синих с рейтингом 77,7 занял четвёртое место в этом списке. Его опередили хавбек «Тоттенхэма» Лукас Бергвалль (77,8), Уоррен Заир-Эмери из «ПСЖ» (79,5) и Мильтон Дельгадо из «Бока Хуниорс» (79,6).

В нынешнем сезоне Кисляк принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

Материалы по теме
Хавбек ЦСКА Кисляк: постараемся исправиться в дерби со «Спартаком», никакого давления нет

Первый обладатель Кубка УЕФА из России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android