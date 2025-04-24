Быстров: ненавидел матчи за «Спартак» с ЦСКА из-за Жиркова

Бывший полузащитник московского «Спартака» Владимир Быстров поделился воспоминаниями о матчах с ЦСКА и высказался о противостоянии с экс-игроком ЦСКА Юрием Жирковым на фланге.

«Мне нравилось, что полстадиона — конский вираж, полстадиона — мясной, они заряжают, и можно было 90 минут бегать на одних песенках. Я ненавидел такие матчи, по антуражу любил, но ненавидел из-за Жиркова. За ним постоянно приходилось бегать в штрафную. Любой другой матч — всё равно, а тут Жирков с двумя или тремя сердцами. Представляете, как мне тяжело было, учитывая, что он до 45 играл? В любом другом матче я мог в себя поверить», — рассказал Быстров в видео на YouTube-канале «О, Футбол!».

Юрий Жирков завершил карьеру летом 2022 года в возрасте 38 лет в статусе игрока «Зенита». Быстров перебрался из «Зенита» в «Спартак» в июле 2005 года, а в августе 2009-го вернулся в санкт-петербургский клуб.