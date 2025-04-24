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Глушаков заявил, что чемпионский «Спартак» — 2017 ещё пять лет становился бы лучшим в РПЛ

Глушаков заявил, что чемпионский «Спартак» — 2017 ещё пять лет становился бы лучшим в РПЛ
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Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков считает, что чемпионская команда красно-белых 2017 года могла добиваться успехов в РПЛ в течение ещё пяти лет.

— Помнишь, когда забивал ЦСКА?
— В чемпионский сезон, дома и на выезде. Так сработало, тогда всё летело, мы много работали, тренировались. Вся команда забивала и играла. Ту команду было необходимо сохранить. Если бы сохранили, думаю, мы бы ещё лет пять никому не отдали чемпионство. Её просто развалили, — сказал Глушаков в видео на YouTube-канале «О, Футбол!».

В сезоне-2016/2017 «Спартак» стал чемпионом России, набрав 69 очков после 30 туров. На второй строчке расположился ЦСКА с 62 очками. Замкнул тройку лидеров «Зенит», заработавший 61 очко.

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