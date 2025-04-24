Быстров высказался против возможной травли Помазуна в предстоящем матче «Спартак» — ЦСКА

Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров ответил на вопрос о возможной негативной реакции фанатов ЦСКА на голкипера красно-белых Илью Помазуна в дерби в рамках 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра пройдёт в субботу, 26 апреля.

— Думаю, у гостевого сектора ЦСКА могут быть вопросы к Помазуну.

— Да при чём тут гостевой сектор? Придут обычные болельщики, никаких зарядов не будет. Неприятно, когда приходят активные болельщики и заряжают. Сейчас нет такого, будут обычные болельщики, — сказал Быстров в видео на YouTube-канале «О, Футбол!».

Илья Помазун перешёл в «Спартак» из ЦСКА в зимнее трансферное окно. В первой половине сезона вратарь ни разу не попал в заявку армейцев из-за отстранения. Тренерский штаб ЦСКА отлучил Помазуна от основной команды из-за интервью, в котором голкипер допустил возможность трансфера в «Спартак».