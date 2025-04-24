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Агенты Дьёкереша предложили форварда «Реалу» — Defensa Central

Агенты Дьёкереша предложили форварда «Реалу» — Defensa Central
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Агенты нападающего «Спортинга» Виктора Дьёкереша предложили 26-летнего нападающего мадридскому «Реалу». Об этом сообщает Defensa Central.

По информации источника, в стане «сливочных» ценят игровые качества шведского футболиста, однако не готовы платить за его трансфер около € 100 млн, особенно с учётом наличия в нападении команды таких звёзд, как Килиан Мбаппе и Винисиус Жуниор.

В нынешнем сезоне Дьёкереш принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 48 голами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

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