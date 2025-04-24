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Глушаков не считает, что «Спартак» показывает стабильный футбол на регулярной основе

Глушаков не считает, что «Спартак» показывает стабильный футбол на регулярной основе
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Бывший полузащитник и капитан «Спартака» Денис Глушаков отметил нестабильность нынешней команды красно-белых.

— Нынешний «Спартак» не сравнишь с командой Романцева, но и исполнители есть, и Станкович сразу поставил владение как один из приоритетов.
— Они выступают нестабильно. Если с кем-то проходит эта игра, с другими уже нет. Я бы не сказал, что «Спартак» показывает стабильный футбол два, три или пять матчей подряд, — сказал Глушаков в видео на YouTube-канале «О, Футбол!».

После 25 туров чемпионата России «Спартак» набрал 50 очков и на текущий момент занимает третье место. В следующем туре красно-белые встретятся с ЦСКА. Игра состоится в субботу, 26 апреля. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск.

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