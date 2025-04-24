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«Поразило дружелюбие». Ларин — об отношении к россиянам на детском турнире в Италии

«Поразило дружелюбие». Ларин — об отношении к россиянам на детском турнире в Италии
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Спортивный директор футбольной академии «Спарта» Николай Ларин высказался об отношении к юным спортсменам на турнире в Италии.

«Меня поразило дружелюбие, с которым дети и родители других команд общались с нами. Когда речь шла об организации поездки команды на турнир, директор академии Алексей Мышакин заранее сказал организаторам, что мы будем с российским флагом. Никто не возражал. Мы все понимаем, насколько сложно сейчас профессиональным клубам, но, возможно, дети и будут показывать пример, что футбол должен быть вне политики. Мы гордимся тем, что у нас это получилось», — сказал Ларин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Академия «Спарта» принимает участие в международном турнире для команд до 11 лет в Италии. Помимо российской академии, в соревновании участвуют команды «Тоттенхэма», «ПСЖ», «Милана» и «Манчестер Сити».

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