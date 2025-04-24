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«Прорубить окно в Европу». Ларин рассказал о поездке академии «Спарты» в Италию

«Прорубить окно в Европу». Ларин рассказал о поездке академии «Спарты» в Италию
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Спортивный директор футбольной академии «Спарты» Николай Ларин рассказал о поездке данной академии на международный турнир в Италию.

«Последний раз я был на турнире в 2019 году. Поэтому для меня это была ностальгия чертановских времён, когда мы участвовали в очень многих турнирах. Детские турниры — радость для души. Намного лучше, чем заниматься профессиональным футболом. А международные детские турниры — особенные: ребята получают возможность сыграть друг с другом, пообщаться со сверстниками из разных стран мира.

Эту поездку можно сравнить со знаменитым выражением: «Прорубить окно в Европу». Я подразумеваю культурные и спортивные взаимодействия между странами. Вижу в этом большую важность. На открытии турнира было много стран — всё было настолько тепло и дружественно, что радовалось сердце. Понятно, что все дети и тренеры хотят постоянно выигрывать. Но основная задача — попасть на международный турнир. Для нашей академии важно идти по этому пути. Думаю, мы будем участвовать ещё во многих международных соревнованиях.

Хочу поблагодарить Ашота Рафаиловича Хачатурянца, у которого есть возможности и связи, а также искренняя любовь к футболу. Он меня поразил своей искренностью любви к детскому футболу. Это меня очень зацепило», — сказал Ларин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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