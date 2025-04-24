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«Химки» представили свой расчёт посещаемости клубов РПЛ, они опережают «Спартак» и «Зенит»

«Химки» представили свой расчёт посещаемости клубов РПЛ, они опережают «Спартак» и «Зенит»
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«Химки» в телеграм-канале опубликовали результаты расчёта посещаемости клубов Российской Премьер-Лиги на основании данных Росстата и РПЛ к 26-му туру соревнования. В результате подмосковная команда расположилась на четвёртой строчке рейтинга, опередив «Зенит», а также московские «Спартак», ЦСКА и «Динамо».

Фото: Телеграм-канал ФК «Химки»

«Взяли официальные данные Росстата и РПЛ к 26-му туру. Поделили одно на другое. И высчитали долю жителей городов, которые приходят на домашние матчи своих клубов. (*Для «Акрона», играющего в Самаре, расчёт сделан по Тольятти; **для московских клубов население столицы разделено на четыре).

Напоминаем и констатируем: Химки — самый маленький по населению город Лиги. В чём, несомненно, есть шарм и фишка. В Химках любят футбол. И вскоре, верим, будут любить ещё больше.

Пока мы четвёртые в списке. Готовы поднять планку, красно-чёрные?» — сказано в публикации «Химок».

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