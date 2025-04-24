Николай Ларин обратился к руководителям ведущих футбольных академий России

Спортивный директор футбольной академии «Спарта» Николай Ларин призвал академии клубов Российской Премьер-Лиги участвовать в международных турнирах. Ранее «Спарта» приняла участие в турнире для детей до 11 лет в Италии, где также выступали составы таких команд, как «Милан» и «Манчестер Сити».

«Что касается спортивных результатов, за первое место в группе у нас была встреча с Генуей. Мы уступили 0:1. Если бы не проиграли, боролись бы за места намного выше. Были две примерно равные команды — просто Генуе повезло чуть больше: один удар по воротам, который они забили. Я давно знаю уровень всех академий.

«Милан» победил на турнире, но я за них не болел (смеётся). Слишком много «Милана» было у меня в жизни — они каждый год приезжали на Кубок Колыванова. Я болел за «Манчестер Сити». Там были ребятишки поменьше — конечно, они все нафуфыренные, с модными причёсками для обложек журналов, но в футбол тоже играть умеют. Первые восемь команд играют на очень приличном уровне.

Сложно сказать, какой бы был результат, если бы поехали наши главные команды: «Краснодар», «Спартак», «Динамо», ЦСКА, «Локомотив». Но я бы хотел сказать руководителям этих школ, что есть возможность ездить. Давайте вместе ездить на эти турниры, потому что такая возможность есть. Если будет не только «Спарта», а поедет ещё и условный «Краснодар», это только лучше для всех», — сказал Ларин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.